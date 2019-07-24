В парке Сосновка снесли незаконный теннисный корт

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-24T20:01:44+03:00

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Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) в среду, 24 июля 2019 года, снесли надувной крытый теннисный корт в парке Сосновка. Спортивный комплекс, огороженный забором, занимал территорию около 2,6 тысяч квадратных метров незаконно.

Надувной корт сдули, а забор снесли / Фото: ККИ

Во время проверки в июне сотрудники ККИ обнаружили, что на участке городской собственности, являющегося территорией ЗНОП городского значения, незаконно размещен теннисный корт.

- В парке Сосновка в отсутствие правоустанавливающих документов размещены открытый и крытый теннисные корты, а также строение административного назначения. По периметру земельного участка установлено металлическое ограждение, доступ на территорию ограничен, - рассказали в комитете.

Пользователю земли ранее было выдано уведомление о том, чтобы он добровольно убрал спортивную площадку. Однако тот постановление проигнорировал. Тогда сотрудники комитета взялись за демонтаж сами: убрали административное строение, полностью освобождена территория, на которой находились корты, а также снесен забор.

ИСТОЧНИК KP.RU