2019-07-24T21:38:57+03:00
Происшествия

Разложившийся труп петербуржца выловили из Невы на Петроградке

В кармане мужчины нашли паспорт с пропиской во Фрунзенском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Разложившийся труп жителя Купчино выловили из Невы в центре ПетербургаРазложившийся труп жителя Купчино выловили из Невы в центре ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге рано утром во вторник, 23 июля, из Невы выловили труп мужчины. На вид, тело принадлежало молодому человеку. Однако из-за долгого нахождения в воду оно уже начало разлагаться. Как оказалось, труп «путешествовал» по течению реки, так как горожане замечали его в разным частях города.

- Труп молодого мужчины извлекли из воды 23 июля около четырех часов утра напротив дома 8 по Петровской набережной, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сколько утопленник пролежал в воде, не известно. Очевидцы отмечают, что бездыханное тело сначала было замечено на середине Невы со стороны Арсенальной набережной, в районе Литейного моста, затем останки течением отнесло к Петроградской стороне.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в одежде погибшего паспорт. Им оказался 34-летний житель Фрунзенского района. О причинах его смерти на данный момент ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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