В Петербурге задержали мошенников со стройматериалами, «зарабатывавших» до 30 миллионов рублей в месяц

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-25T12:23:10+03:00

На мошенничестве со стройматериалами можно заработать до 30 миллионов в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Полиция петербургского главка, вместе с региональным управлением ФСБ пресекли деятельность предприимчивых коммерсантов, «заработавших» на мошенничестве с поставками стройматериалов около 30 миллионов рублей.

- По версии следствия, группа злоумышленников от имени различных коммерческих фирм размещала в сети Интернет информацию о продаже строительных материалов. При получении 100-процентной предоплаты, они поставляли лишь часть их, обещая позднее довезти остальное, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несмотря на то, что эта схема мошенничества стара, как мир, на уловки хитрецов регулярно попадались как простые петербуржцы, так и крупные фирмы. Они перечисляли мошенникам деньги, но получали лишь часть товара. После того, как основная сумма попадала в карманы к злоумышленникам, звонить по их номерам было бесполезно - телефоны молчали.

По оценке правоохранительных органов, доход банды мог достигать 30 миллионов рублей в месяц. Известно, что, возглавлял группу 27-летний петербуржец. Он сейчас задержан и дает показания.

ИСТОЧНИК KP.RU