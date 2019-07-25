В Ленобласти раскрыли убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-25T14:21:53+03:00

14 лет назад 15-летнюю девушку убили ударом кирпича по голове. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тело погибшей было найдено в одном из заброшенных домов поселка Осьмино в 2005 году

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Полицейские из Ленинградской области вместе с коллегами из Следственного комитета смогли установить и задержать мужчину, которого подозревают в убийстве 14-летней давности. Тогда жертвой неизвестного преступника стала 15-летняя девочка-подросток.

- 24 июня 2005 года после пожара в заброшенном доме в поселке Осьмино Лужского района был обнаружен труп 15-летней девушки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ее смерть наступила от травмы головы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тогда правоохранительным органам не удалось установить и задержать возможного преступника, однако благодаря кропотливой работе следователей, через 14 лет он все же попал в руки правосудия. Убийцей оказался 35-летний житель Всеволожска, судимый за наркотики.

Теперь стали известны и обстоятельства преступления. Произошла обычная ссора, в ходе которой мужчина ударил девушку по голове кирпичом. После отнес труп в заброшенный дом, закидал мусором и подпалил здание.

ИСТОЧНИК KP.RU