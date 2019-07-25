2019-07-25T15:14:11+03:00
Происшествия

В Карелии вышедший из леса медведь напал на дачника

Решение погладить гулявшего. как казалось одного медвежонка, оказалось в корне неправильным
Петр КИБЕР
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В Карелии медведица покусала дачника.В Карелии медведица покусала дачника.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Лоси, лисы и даже волки, к которым привыкли жители Петербурга - ерунда, по сравнению с медведями, которые бродят по лесам Карелии. Местные жители настолько привыкли к мохнатым, что даже не боятся их гладить. Впрочем, дикий зверь - всегда зверь. В этом на своем опыте убедился дачник из Костомукши.

- 24 июля, в Межрайонную больницу привезли мужчину с рваными ранами предплечья, - пишут «Новости Костомукши».

По словам пострадавшего, на него напал медведь. Инцидент произошел в садоводстве «Родник». Когда дачник шел к своему участку, на него из леса выбежал медвежонок. Вместо того, чтобы обойти мишку, мужчина решил его погладить.

Все, возможно бы и обошлось, но рядом с малышом оказалась его мама, которой очень не понравилось, что ее ребенка трогают без разрешения. Медведица напала на человека и покусала его за руку.

Надо сказать, что карельский дачник еще легко отделался, ведь медведь одним ударом легко может убить человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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