Крошик сыграл главную роль в фильме о ладожских нерпах

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-25T15:53:31+03:00

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Всеобщий любимец петербуржцев и просто обаятельный тюлень Крошик стал кинозвездой. Правда не голливудской, а нашего, местного разлива. Обитателя центра спасения ластоногих сняли в главной роли в картине, посвященной ладожской нерпе.

- В гостях у Крошика побывала съемочная группа Владимира Марина из Института океанологии имени Ширшова. Коллеги закончили съёмки большого фильма о ладожских нерпах и у Крошика там главная роль, - сообщают в соцсетях сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы», к которому относится Центр.

Кроме того, что главному герою очень понравилась вся суета со съемками и всеобщее внимание, в добавок Крошик получил отличные фотографии от известного фотохудожника Даниила Хусаинова. Что касается самой документальной картины, то она должна выйти в свет в конце нынешнего года.

Но съемки - съемками, а в центре спасения тюленей продолжаются трудовые будни. Просившие помощи у горожан спасатели ее получили (собрано больше 100 тысяч рублей) и теперь ведут активную подготовку к зимнему сезону. Вольер Крошика уже почти перестроен, но на очереди и другие работы, поэтому отдыха у специалистов Центра не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU