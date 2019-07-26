Прогноз погоды на 26 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и очень жарко

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-26T07:46:43+03:00

Погода в Петербурге такая, что самое время загорать. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Переменчивая петербургская погода вновь удивляет. Еще накануне утром синоптики пугали облачностью, дождями и умеренным теплом, а уже сегодня говорят о 30-градусной жаре и ярком солнце.

- 26 июля в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +28 до +30 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Но одним днем жаркий июль не закончится. Также тепло и ярко будет в субботу. На 27 число метеорологи дают точно такой же прогноз, как и на пятницу. А вот воскресенье уже может огорчить дождями и грозами. И хоть в первой половине дня 28 июля будет солнечно и до +27 выше ноля, во второй, после обеда, могут прийти не только дожди, но и грозы.

А с понедельника и вовсе обещают похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU