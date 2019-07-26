В Петербург из Словении экстрадировали «короля угонщиков»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-26T10:03:07+03:00

Последний раз он пытался умыкнуть «Лексус» за несколько миллионов рублей

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Словения экстрадировала в Россию Андрея Паламаря, известного в некоторых петербургских кругах как «короля угонщиков». Последний раз он попадал в поле зрения отечественных правоохранителей в 2017 году, когда пытался с напарником угнать с парковки торгового центра дорогущий «Лексус». После неудачной попытки он решил скрыться за границей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Андрей Паламарь покинул территорию Российской Федерации и находится в одном из государств Европейского Союза. В октябре 2017 года на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он объявлен в международный розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через некоторое время Паламаря нашли и задержали в Словении. Некоторое время шли переговоры и консультации, но петербургским полицейским удалось убедить европейских коллег в виновности угонщика и мужчину этапировали сначала в Москву, а потом и в Северную столицу.

Здесь его ждет суд, дело заведено по статьям «Покушение на преступление» и «Кража». Фигуранта подозревают в десятках эпизодов угонов дорогих машин, впрочем доказать это будет трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU