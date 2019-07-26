2019-07-26T10:03:07+03:00
Происшествия

В Петербург из Словении экстрадировали «короля угонщиков»

Последний раз он пытался умыкнуть «Лексус» за несколько миллионов рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербург под конвоем доставили "короля угонщиков".В Петербург под конвоем доставили "короля угонщиков".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Словения экстрадировала в Россию Андрея Паламаря, известного в некоторых петербургских кругах как «короля угонщиков». Последний раз он попадал в поле зрения отечественных правоохранителей в 2017 году, когда пытался с напарником угнать с парковки торгового центра дорогущий «Лексус». После неудачной попытки он решил скрыться за границей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Андрей Паламарь покинул территорию Российской Федерации и находится в одном из государств Европейского Союза. В октябре 2017 года на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он объявлен в международный розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через некоторое время Паламаря нашли и задержали в Словении. Некоторое время шли переговоры и консультации, но петербургским полицейским удалось убедить европейских коллег в виновности угонщика и мужчину этапировали сначала в Москву, а потом и в Северную столицу.

Здесь его ждет суд, дело заведено по статьям «Покушение на преступление» и «Кража». Фигуранта подозревают в десятках эпизодов угонов дорогих машин, впрочем доказать это будет трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ну, бывает: Петербуржец кормил уток в пруду и потерял «травмат»
Сотни петербуржцев застряли в пробках на границе с Финляндией
Полиция начала проверку после находки свалки с копиями паспортов петербуржцев
Александр и София - самые популярные имена у детей в Петербурге в 2019 году
Полиция задержала внука, который собственными руками задушил 82-летнего деда
Подержанные авто подорожали в Санкт-Петербурге почти на 3 процента
Из-за сработавшей пожарной сигнализации машины на подземной парковке засыпало «снегом»
На стихийной свалке на Дальневосточном проспекте нашли груду копий паспортов петербуржцев
Из-за дорожных работ в районе Красного Бора на трассе «Москва -Петербург» ограничат движение
Мне не нужны эти деньги: Соперник погибшего петербургского боксера Максима Дадашева отказался от гонорара за поединок
Петербуржец поехал в «булоШную» на карШеринге и разбил его
В Красном Селе в ДТП погиб байкер, а под Колпино разбился водитель квадроцикла
Прогноз погоды на 26 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и очень жарко
Пекло: В пятницу в Петербург придет 30-градусная жара
Петербуржца, который задержал напавшего на глухонемых в метро, наградили
15 человек эвакуированы после взрыва в доме во Всеволожском районе Ленобласти
В 2021 году количество туристов в Петербурге вырастет до 12 миллионов