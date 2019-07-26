2019-07-26T12:31:20+03:00
Происшествия

Полиция задержала внука, который собственными руками задушил 82-летнего деда

Причиной убийства стала бытовая ссора
Петр КИБЕР
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В Петербурге внук подушкой задушил деда.В Петербурге внук подушкой задушил деда.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Полицейские Фрунзенского района расследуют убийство 82-летнего пенсионера, тело которого было обнаружено 22 июля в одном из многоквартирных домов на Будапештской улице.

- По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пенсионера наступила в результате механической асфиксии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Другими словами, пожилого мужчину просто задушили. При этом на теле погибшего нашлись и другие повреждения. В ходе оперативно-следственных действия было установлено, что убийцей может оказаться внук пенсионера.

36-летний мужчина был неоднократно судим и в настоящее время нигде работает. По предварительным данным, во время домашней ссоры он избил деда, а после задушил подушкой и сбежал с места происшествия.

Сейчас подозреваемый арестован, в отношении него заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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