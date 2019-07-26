Пекло: 26 июля 2019 года стало самым жарким днем месяца в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-26T18:53:44+03:00

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Пятница, 26 июля, установила температурный рекорд текущего месяца 2019 года в Петербурге. Сегодня горожане изнывают от духоты, жары и пекла, ведь в Северной столице необычайно высокая температура – выше 28 градусов. По словам синоптика Михаила Леуса, это самый теплый день июля этого года.

- В 13:00 в Санкт-Петербурге столбик термометра поднялся до отметки +28,2, и теперь 26 июля стало самым теплым днем месяца. А прогрев продолжается, Даешь +30, - радостно объявил синоптик.

Жара наступила в связи с антициклоном, который, надвигаясь с северо-запада, рассеял облака и полностью прекратил дожди в Петербурге. К шести часам дня в пятницу температура воздуха в городе перевалила за +31 градус. Петербуржцы массово спасаются от жары в парках и возле водоемов Северной столицы. На берегу Финского залива в парке 300-летия настоящий аншлаг.

Однако пекло не долго будет стоять в Петербурге. Уже со следующей недели похолодает. В понедельник, 29 июля, в городе снова дожди и 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU