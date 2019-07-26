Карту Санкт-Петербурга 1810 года выставили на аукцион

СЕГОДНЯ 20:39 2019-07-26T20:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Аукционный дом «Литфонд», который находится на Нижнем Кисловодском переулке в Москве, выставил на продажу редкий исторический лот – план Санкт-Петербурга 1810 года. Карта Северной столицы XIX века сохранилась в хорошем состоянии. Начальная цена за такой раритет 26 тысяч рублей.

- Размер плана 40х34,5 сантиметра, весь лист с пояснениями к карте – 92х34,5 сантиметра. Гравюра с подкраской акварелью. План и пояснения к нему дублированы на коленкор. В папке мраморной бумаги, в цельнокожаном футляре эпохи. На футляре и папке есть потертости, а на плане пятна, - гласит описание к лоту.

На карте изображена схема Петербурга и двуглавый орел / Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Аукцион состоится 8 августа 2019 года в 19:00. Как же там можно будет приобрести и другие раритеты и артефакты, связанные с Петербургом, ее историей и жителями. Так, за 36 тысяч рублей можно стать обладателем указа от 1835 года о том, чтобы дорога М-10 между Москвой и Северной столицей стала платной.

Также участники аукциона смогут побороться за иллюстрированную историю в двух томах Петра Великого, а также за 12 тысяч рублей попробовать урвать биографию, письма и заметки их записной книжки самого Достоевского.

ИСТОЧНИК KP.RU