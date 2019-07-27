2019-07-27T11:05:42+03:00
Происшествия

Пользователи соцсетей разыскивают мужчину, напавшего на кондуктора троллейбуса в Петербурге

Агрессивный пассажир ударил женщину кулаком по лицу
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мужчина пытался вернуть деньги за проезд. Фото: скриншот видео.Мужчина пытался вернуть деньги за проезд. Фото: скриншот видео.
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Рабочий день для кондуктора из Петербурга завершился обращением за медицинской помощью. Неадекватный пассажир напал на сотрудницу троллейбусного парка. Как рассказали пользователи соцсетей, инцидент произошел 24 июля на маршруте №45.

На видео с камеры наблюдения видно, что мужчина ссорится с кондуктором в пустом салоне. Он кричит и размахивает руками. По словам человека, опубликовавшего видеозапись, парень пытался вернуть деньги за проезд. «Восстановить справедливость» уговорами не получилось. Тогда он пустил в ход кулаки. Мужчина со всей силы ударил женщину по лицу кулаком и выбежал из транспорта.

Неадекватный пассажир ударил кондуктора. Фото: скриншот видео.

Неадекватный пассажир ударил кондуктора. Фото: скриншот видео.

- Кондуктор попал в больницу. Кто знает этого человека, сообщите в первый троллейбусный парк на Ленинском проспекте,140/2, - попросил автор поста.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что 4 июля неадекват напал на кондуктора троллейбуса № 3. 55-летняя женщина оказалась в больнице с травмой глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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