2019-07-27T17:03:25+03:00
Общество

Участники из России и зарубежья сразились на рыцарском турнире Святого Олафа в Выборге

Гостями масштабной реконструкции стали больше 5000 тысяч зрителей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Выборге прошел рыцарский турнир. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.В Выборге прошел рыцарский турнир. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.
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Звон доспехов, стук мечей и восхищенный гул зрителей. 27 июля в Выборге состоялся традиционный рыцарский турнир Святого Олафа. На ристалище вышли участники из Москвы, Великого Новгорода, Петербурга, Краснодара, а гостями праздника стали более 5000 человек.

Свою детскую мечту исполнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он открыл турнир в образе рыцаря с двуручным мечом, скрестив клинок в схватке с одним из опытнейших визави – реконструктором Валентином Белоусовым.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.

- Год от года на наших глазах Выборг становится краше. Уже восстановлены городские доминанты – башня Олафа, башня Ратуши, Часовая башня, продолжаются работы по капитальному ремонту исторических зданий, в парке Монрепо, Выборгском замке, - отметил Александр Дрозденко.- Вчера стало известно, что по новой программе Министерства культуры, будет продолжено финансирование работ по реконструкции центра города – они коснутся инженерной инфраструктуры и квартала Сета Солберга. У всех жителей города и гостей турнира действительно есть повод для праздника.

Традиция проводить в Выборге рыцарские бои насчитывает более 20 лет. За это время фестиваль приобрел международную известность, став одной из знаковых достопримечательностей Ленинградской области. В 2018 году состязание попало в список лучших проектов событийного туризма России по результатам VI Всероссийской открытой ярмарки «Russia Event Expo» и V Всероссийского конкурса в области событийного туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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