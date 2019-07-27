В Петербурге вандалы закрасили граффити-галерею в переулке Радищева

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-27T18:24:25+03:00

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Граффити-галерею на стене дома в переулке Радищева в Центральном районе Петербурга вновь пострадала. На этот раз - от рук неизвестных вандалов. Хулиганы закрасили уличные фрески баллончиком с черной краской. Об этом сообщили создатели проекта в социальных сетях.

- Кому-то мешают наши фрески и их хотят закрасить. Кого-то раздражает красота, потому что это непорядок. Разрушать и уничтожать - единственное желание вандалов и нам очень горько, что такие «люди» живут в Петербурге, - написали авторы. - Мы намерены найти вандалов и обратиться за помощью в полицию. В переулке установлено множество камер, это поможет установить личности вандалов.

Напомним, арт-объект был создан трудами художника Олега Лукьянова. Он украсил улицу копиями фресок Боттичелли, Андрея Корольчука, акварелиста Владимира Колбасова и других великих художников. В марте 2019 года в «музей под открытым небом» наведались бдительные сотрудники сферы ЖКХ. Они закатали картины бежевой краской. Впрочем, скоро на фасадах зданий вдоль улицы появились новые изображения. За последние несколько месяцев переулок превратился в одну из главных неформальных достопримечательностей Петербурга.

urbanfresco 110 лет назад родилась актриса Янина Жеймо. Знаменитая Золушка из одноименного советского фильма. Я не волшебник, я только учусь - говорил в этом фильме маленький паж и фраза стала крылатой. Мы не волшебники, мы учимся дарить людям красоту и судя по вашим откликам, у нас уже получается! Спасибо! #urbanfresco #урбанфреска #переулокрадищева #олеглукьянов #петербург #санктпетербург

ИСТОЧНИК KP.RU