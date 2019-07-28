2019-07-28T11:58:15+03:00
Происшествия

Ночью в Санкт-Петербурге сгорели два автомобиля

Огонь почти полностью уничтожил "ВАЗ 2103" и легковушку "Митсубиси"
Сергей ВОЛЧКОВ
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Восстановлению эти авто теперь вряд ли подлежат. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбВосстановлению эти авто теперь вряд ли подлежат. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Минувшая ночь для жителей улицы Федора Абрамова в Выборгском районе Санкт-Петербурга оказалась расцвечена всеми оттенками алого. Около пяти утра на парковке возле дома № 19 сразу два автомобиля – иномарка «Митсубиси» и «ВАЗ 2103» - вспыхнули ярким пламенем.

- В 4:27 поступило сообщение о возгорании, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу. – На место оперативно прибыли две единицы техники и девять человек личного состава.

Пожар удалось потушить только в 5:48. За это время огонь успел уничтожить оба автомобиля практически подчистую: у отечественной легковушки полностью выгорели салон и моторный отсек, у «Митсубиси» оказалась опалена и оплавлена передняя часть.

Что послужило причиной ЧП, пока не известно. Однако, по словам местных жителей, той же ночью в окрестностях девятнадцатого дома видели компанию нетрезвых молодых людей. Причастны они к пожару, или виной всему послужила неисправность в самих пострадавших авто – теперь предстоит разобраться специальным службам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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