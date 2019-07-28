Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова устроила бесплатную раздачу продуктов пенсионерам в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-28T18:53:27+03:00

По словам Тюльпановой, эта акция была пилотной, и в будущем такие мероприятия будут проводиться постоянно

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Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова провела в Санкт-Петербурге благотворительную акцию. Вместе с подругами она устроила бесплатную раздачу продуктовых наборов пенсионерам у станций метро. Ролик, посвященный мероприятию, Милана опубликовала на своей страничке в Instagram.

- Для меня это был новый волнительный опыт, - поделилась Тюльпанова с подписчиками. – Поначалу было немного страшно, но чем дальше – тем проще. И было настолько приятно видеть реакцию бабушек и дедушек! До слез приятно.

В наборы вошли рис, вода, подсолнечное масло, соки, консервы и даже тортики. Девушки вручали пенсионерам сумки, набитые продуктами, лично. Взамен ничего не просили – только объятия и добрые слова.

- Надеюсь, мы сделаем ещё не одну такую акцию, потому что такие эмоции сложно с чем-то сравнить, - написала Милана. - Мне кажется, мы с девочками были счастливы даже больше, чем наши новые знакомые.

Часть пользователей соцсетей к инициативе Тюльпановой, впрочем, отнеслась скептически: они вспомнили, что не так давно Милана заявила о своем намерении баллотироваться в депутаты. Что ж, будем надеяться, что это не пиар-ход.

milana_tulpanova Раздача бесплатных продуктовых наборов пенсионерам в Санкт-Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU