Неудачный полет: Рейс из Петербурга в Анталью сопровождался чередой проблем

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-29T11:05:15+03:00

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Авиарейс из петербургского Пулково в Анталью, который должен был отправиться вчера, 28 июля, в 13:50 часов, вылетел в Турцию с двухчасовой задержкой. Но еще до вылета рейс F7 4129 компании «Ай Флай» начала сопровождать какая-то нелепая череда проблем и неудобных ситуаций. Мечтающие об отдыхе жители Петербурга нервно дожидались, когда все наладится.

- Лайнер авиакомпании «Ай Флай» отправился в Турцию только в 16:05. Проблемы у рейса начались еще на паспортном контроле, где таможенники не пропустили через границу семь человек. Самое обидное для пассажиров в том, что это произошло уже после того, как люди сдали чемоданы в багаж, - пишет «Мойка78».

Посадка на борт тоже прошла не глажка. Во время стыковки самолета с трапом был поцарапан фюзеляж. Никакой опасности для полета это не имело, однако несколько пассажиров все же отказались лететь.

На фоне всей этой суматохи, один из пассажиров не выдержал и отправился покурить в туалет, где и был замечен. Бортпроводникам пришлось вызывать полицию, снимать нарушителя с самолета и в четвертый раз вызывая ответственных за багаж.

ИСТОЧНИК KP.RU