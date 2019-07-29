Петербурженку насмерть сбил поезд в районе перегона Броневая – Лигово

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-29T13:25:57+03:00

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На железнодорожных путях в Петербурге в воскресенье, 28 июля, произошла трагедия. Женщина переходила через рельсы в неположенном месте, при этом, не обращая внимания на стремительно надвигающийся на нее поезд. К сожалению, машинист не успел затормозить состав, как ни старался спасти жизнь невнимательному пешеходу.

- В 13:25 часов 28 июля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе перегона Броневая – Лигово Санкт-Петербурга электропоездом совершен наезд на человека, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Женщина, которой было, как выяснилось позже, 38 лет, шла через железнодорожные пути в неположенном месте. По какой-то причине, она не обращала внимания на громкие предупреждающие сигналы, которыми машинист поезда пытался предупредить пострадавшую об опасности. Экстренное торможение тоже не помогло, по инерции поезд все равно наехал на пешехода.

После столкновения с поездом, какое-то время женщина была еще жива. Однако умерла в машине скорой помощи на пути в больницу. В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU