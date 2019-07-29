Неизвестные расширили въезд в Кудрово, убрав «бутылочное горлышко» на стыке Петербурга и области

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-29T14:31:18+03:00

Ранее Ленинградскую улицу в самом Кудрово расширили с двух до трех полос

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Нечто непонятное происходит на стыке Петербурга и Ленинградской области в районе города Кудрово. На месте стыка улицы Дыбенко, проспекта Солидарности и Ленинградской улицы, где постоянно собираются пробки, неизвестные строители расшили «бутылочное горлышко». При этом никто официальных разрешений на работы не видел.

- И нигде нет информации, кто и что делает. Зато все говорят, что никто ничего не согласовывал, - пишут обеспокоенные кудровцы в соцсетях.

Учитывая, что работы идут со стороны Петербурга, то ордер на работы должна выдать Государственная административно-техническая инспекция города. Но документа вроде как нет, по крайней, мере его никто не видел. Местные жители опасаются, что расширенный дорожниками въезд могут признать незаконным и «карета превратится в тыкву» - все заставят вернуть как было.

Надо сказать, что раньше в самом Кудрово уже была расширена Ленинградская улица, по которой идет основной поток, но не по всей длине. Учитывая произошедшие изменения, теперь автомобили будут стоять в пробке не на территории Петербурга, а ближе к дому.

ИСТОЧНИК KP.RU