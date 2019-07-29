Во Дворце культуры в Петербурге задержали воровку коллекционных монет

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-29T16:22:59+03:00

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В Петербурге в воскресенье, 28 июля, на ярмарке во Дворце культуры одна женщина решила поживиться и украла ценные коллекционные монеты. Однако далеко уйти с ними не смогла, так как бдительные работники заметили, как у одного из продавцов воруют и быстро нажали на кнопку тревожной сигнализации.

- Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что во Дворце культуры им. Н.К. Крупской, расположенном по адресу: проспект Обуховской Обороны, 105, сработала кнопка тревожной сигнализации и незамедлительно направились туда, - сообщили в Росгвардии.

Там они, по наводке очевидцев, задержали 41-летнюю женщину, которая украла дорогостоящий альбом с коллекционными монетами у одного из продавца. Всего монеток в папке было 250 штук, а общая стоимость их достигает 50 тысяч рублей.

Благоустроить свою жизнь за счет воровства у женщины не получилось. Сотрудники Росгвардии передали ее в руки полицейских, которые сейчас разбираются в деталях дела.

ИСТОЧНИК KP.RU