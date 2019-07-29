Истощенный олень вышел к людям в Токсово

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-29T16:57:59+03:00

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Житель Токсово в Ленинградской области утром в понедельник, 29 июля, встретил на проселочной дороге вдоль железнодорожных путей необычное животное для этих краев – оленя. Парнокопытный плелся вперед, еле переставляя лапы. Один только взгляд на рогатого вызывает боль и слезы – олень почти без сил, истощенный настолько, что через натянутую шкуру отчетливо просвечивается скелет. Удручающую картину мужчина снял на видео и поделился в сети.

Позже выяснилось, что этот олень вчера, 28 июля, сбежал из конюшни «Конно-сказочная станция хутор», которая как раз находится в Токсово. Некоторые петербуржцы возмутились и отметили, что, судя по изможденному виду животного, лучше его не возвращать хозяевам.

- Вы бы так не говорили, если бы видели его, каким он попал несколько месяцев назад к нынешним хозяевам. Жизнь его висела на волоске. Огромных усилий стоило его спасти. Сейчас он уже в приличной форме, - заявила одна из участниц обсуждения видео в соцсети.

Поймали ли уже животное и вернули обратно в конюшню, пока что не известно. Остается надеться, что нынешние хозяева оленя действительно позаботятся о его здоровье.

Истощенный олень в Токсово .

ИСТОЧНИК KP.RU