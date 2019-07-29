2019-07-29T16:57:59+03:00
Дом. Семья

Истощенный олень вышел к людям в Токсово

Парнокопытный сбежал из конюшни в Ленобласти [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Истощенный олень вышел за помощью к людям в Токсово ЛенобластиИстощенный олень вышел за помощью к людям в Токсово ЛенобластиФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Житель Токсово в Ленинградской области утром в понедельник, 29 июля, встретил на проселочной дороге вдоль железнодорожных путей необычное животное для этих краев – оленя. Парнокопытный плелся вперед, еле переставляя лапы. Один только взгляд на рогатого вызывает боль и слезы – олень почти без сил, истощенный настолько, что через натянутую шкуру отчетливо просвечивается скелет. Удручающую картину мужчина снял на видео и поделился в сети.

Позже выяснилось, что этот олень вчера, 28 июля, сбежал из конюшни «Конно-сказочная станция хутор», которая как раз находится в Токсово. Некоторые петербуржцы возмутились и отметили, что, судя по изможденному виду животного, лучше его не возвращать хозяевам.

- Вы бы так не говорили, если бы видели его, каким он попал несколько месяцев назад к нынешним хозяевам. Жизнь его висела на волоске. Огромных усилий стоило его спасти. Сейчас он уже в приличной форме, - заявила одна из участниц обсуждения видео в соцсети.

Поймали ли уже животное и вернули обратно в конюшню, пока что не известно. Остается надеться, что нынешние хозяева оленя действительно позаботятся о его здоровье.

Истощенный олень в Токсово .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду
Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер
В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе
В Кудрово поймали две «скотовозки»
В Петербурге после гибели чемпиона России по кикбосингу возбудили дело по статье «Убийство»
Во Дворце культуры в Петербурге задержали воровку коллекционных монет
20 тонн польских яблок не доехали до Петербурга и «погибли» под гусеницами бульдозера
После смертельного ДТП в Ленобласти, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело
Из Петербурга в Мурманск пустят двухэтажные поезда
У метро «Приморская» опять фонтанирует прорванная труба
Толпа узбеков поселилась в помещении мусоропровода жилого дома в Невском районе
Неизвестные расширили въезд в Кудрово, убрав «бутылочное горлышко» на стыке Петербурга и области
На паром из Петербурга в Хельсинки начали продавать сидячие места по 5 евро
Петербурженку насмерть сбил поезд в районе перегона Броневая – Лигово
Добро пожаловать на Марс: В Ленинградской области обмелело озеро Лазурное
За жестокие пытки 12-летнего мальчика окурками сигарет и электрошокером двоих мужчин отправили в тюрьму
Вход в метро «Комендантский проспект» и «Озерки» ограничат на два месяца
Петербуржец изнасиловал 16-летнюю девочку в своем автомобиле
В 2020 году в Петербурге высадят на 15 процентов деревьев больше
Тонущую петербурженку спасли на Канонерском острове
В Ленобласти нашли BMW X6, который за пять лет угоняли трижды
Четыре драки с поножовщиной и одной смертью произошли за выходные в Петербурге
Петербуржца будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов