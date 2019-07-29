В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-29T17:08:30+03:00

Рейд по Фрунзенскому району провел комитет по контролю за имуществом Петербурга

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В очередной рейд против нарушителей права городской собственности вышли сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга. На этот раз их внимание привлек нелегальный ранок на улице Фучика. Здесь и ремонтировали машины и торговали самсой, готовили плов и прочее, прочее, прочее.

- Установлено, что павильон автозапчастей, автосервис, три контейнера-склада и кафе незаконно занимали площади в 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ККИ.

Никаких документов на аренду у владельцев торговых точек не было. Их ранее предупреждали, требуя освободить городскую землю, однако этого не произошло.

29 июля на адрес приехали инспектора и рабочие ККИ с ломами, болгарками и прочим инструментом. Все постройки были безжалостно снесены. Теперь жителям Купчино придется наслаждаться узбекской кухней в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU