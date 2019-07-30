Лысый петербуржец подрался с тремя парнями из Rolls-Royce, не пустив машину на тротуар

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-30T09:51:28+03:00

Мужчина подрался с тремя парнями на Rolls-Royce в Петербурге Фото: скрин с видео

Молодые люди избили мужчину и залили его из перцового баллончика [видео]

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Сегодня утром, 30 июля, на Комендантском проспекте в Петербурге произошла драка с неравными силами: трое на одного. Конфликт возник между водителем и пассажирами элитной машины Rolls-Royce и пешеходом, которому не понравилось, что автомобиль едет по тротуару. Разборки оказались ожесточенными.

- Лысый гражданин почувствовал себя «СтопХамом» и не давал проехать Rolls-Royce по тротуару вдоль домов 13-17 по Комендантскому проспекту. За это поколочен тремя парнями их машины, - рассказали автор видео.

На кадрах видно, как парни по очереди налетают на мужчину. Один из них даже распылил газовый баллончик ему в лицо. Когда же против лысого гражданина вышли сразу трое парней, сорвавшие во время драки с него футболку, мужчина все же решил ретироваться. До добра такие драки не доводят.

- А вот эти все автомобили тоже через тротуар до своих мест парковки добрались? То есть там так принято? В чём смысл одну машину гнобить тогда? Надо решать вопрос глобальней, если такое положение вещей не устраивает, - заметила одна из петербурженок.

Как отметили местные жители, вокруг большого дома не хватает парковочных мест, поэтому все автомобилисты и лезут на пешеходную часть. Однако такой агрессивный выпад, считают они, у лысого мужчины произошел именно из-за вида элитной машины, мешающей пешеходам.

Драка пешехода и парней из Rolls-Royce в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU