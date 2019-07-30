Три часа 15 расчетов тушили пожар на крыше бизнес-центра на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-30T11:51:33+03:00

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В ночь на 30 июля на Васильевском острове в Петербурге разгорелся пожар. Три часа полыхала крыша бизнес-центра «Остров», который располагается в дореволюционном доме. На борьбу с пламенем к дому на Среднем проспекте выехали 15 пожарных расчета.

- Около двух часов ночи на телефон экстренной службы поступил звонок о пожаре в доме 36 на Среднем проспекте Васильевского острова. По данному адресу находится бизнес-центр «Остров» с офисами, заведениями общепита и магазинами, - сообщили в главном управлении МЧС Петербурга.

Прибыв на место, спасатели увидели, что пламенем охватило 15 квадратных метров крыши торгового комплекса в пристройке. Тушили пожар в течение трех часов 64 человека с помощью 15 машин спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Дом купца Воробьева был построен в 1832 году архитектором И. К. Лаутером. Сначала в здании было три этажа. В 60-е годы того же века были надстроены еще три этажа. С 70-х вся существующая многоэтажная застройка была связана с табачной фабрикой Товарищества «Лаферм».

На Васильевском 15 расчетов тушили крышу бизнес-центра Остров .

ИСТОЧНИК KP.RU