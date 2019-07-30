Полиция начала проверку после драки в Приморском районе, где водитель «Роллс-Ройса» напал на прохожего

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-30T12:21:30+03:00

На Комендантском проспекте подрались водитель и пассажиры "Роллс Ройса" с прохожим. Фото: кадр с видео/vk.com/stophamspb

Мужчина не дал элитной иномарке проехать по тротуару и получил струю перцового газа в лицо [видео]

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Полиция Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту дорожного конфликта, произошедшего днем 29 июля на Комендантском проспекте. Здесь водитель и пассажиры «Роллс-Ройса» подрались с прохожим, который не дал им проехать про тротуару.

- 29 июля 2019 года в полицию Приморского района поступило обращение от петербуржца. Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с неизвестными гражданами возле одного из домов по Комендантскому проспекту. Медики зафиксировали у пострадавшего легкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На видео, которое опубликовали в соцсетях активисты движения «СтопХам» хорошо заметно, как трое мужчин с кулаками нападают на прохожего. Мужчине также достается и струя перцового газа от одного из агрессоров.

В итоге драка заканчивается тем, что каждый расходится по сторонам. После полицейской проверки будет принято решение о возбуждении дела или отказе от него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/723041" frameborder="0"></iframe> В Петербурге пешеход не дал проехать по тротуару "Роллс-Ройсу" и подрался с его водителем и пассажирами.Видео: СтопХамСПб/ vk.com/stophamspb

ИСТОЧНИК KP.RU