Полиция начала проверку после драки в Приморском районе, где водитель «Роллс-Ройса» напал на прохожего
Полиция Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту дорожного конфликта, произошедшего днем 29 июля на Комендантском проспекте. Здесь водитель и пассажиры «Роллс-Ройса» подрались с прохожим, который не дал им проехать про тротуару.
- 29 июля 2019 года в полицию Приморского района поступило обращение от петербуржца. Мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с неизвестными гражданами возле одного из домов по Комендантскому проспекту. Медики зафиксировали у пострадавшего легкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На видео, которое опубликовали в соцсетях активисты движения «СтопХам» хорошо заметно, как трое мужчин с кулаками нападают на прохожего. Мужчине также достается и струя перцового газа от одного из агрессоров.
В итоге драка заканчивается тем, что каждый расходится по сторонам. После полицейской проверки будет принято решение о возбуждении дела или отказе от него.
В Петербурге пешеход не дал проехать по тротуару "Роллс-Ройсу" и подрался с его водителем и пассажирами.Видео: СтопХамСПб/ vk.com/stophamspb
ИСТОЧНИК KP.RU