Пятеро мужчин украли 22 километра железнодорожных рельс на перегоне Сланцы – Гдов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-30T14:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские в Псковской области на перегоне Сланцы – Гдов задержали с поличным пятерых человек, которые занимались разворовыванием железнодорожного имущества, а именно – крали рельсы с законсервированного пути главного хода. Всех поймали в тот момент, когда они под покровом ночи резали награбленное и загружали металл в кузов грузового авто.

- Ими было похищено 16 отрезков рельс общей длиной более 22 метров, 140 железнодорожных костылей и 28 подкладок. Общий вес металлических изделий составил около 1,5 тонн. Все награбленное воры собирались сдать в пункт приема металла, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Довести свой замысел до конца и обогатиться на сдаче металлолома воры рельс не смогли, так как их вовремя арестовали. Выяснилось, что все пятеро задержанных, в возрасте от 30 до 46 лет, живут в Псковской области, нигде не работают. При этом один из них ранее уже был судим за кражу

Сейчас следствие Санкт-Петербург - Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело. Санкция за кражу предусматривает наказание в виде тюрьмы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU