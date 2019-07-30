2019-07-30T15:15:47+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в поножовщине в бизнес-центре на юге Петербурга

Драка на ножах произошла в брокерской конторе
Лилия КОЗЛОВА
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В бизнец-центре в Московском проспекте произошла поножовщинаВ бизнец-центре в Московском проспекте произошла поножовщинаФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга в первой половине дня вторника, 30 июля, рассказали о ЧП, которое произошло в бизнес-центре «Лидер» в Московском районе города. Два человека серьезно пострадали во время конфликта, который быстро перерос в поножовщину. Спасать раненых приехала машина скорой помощи.

- В бизнес-центре «Лидер» поножовщина, двое пострадавших. Со слов сотрудников все произошло в брокерской конторе, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Здание, где произошла драка, находится на площади Конституции, дом 7. Насколько сильно пострадали мужчины, не известно. К месту драки приехали сотрудники скорой помощи, а также полиция.

Из-за чего произошла потасовка в брокерской компании, свидетели не уточняют. Причины предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что ранним утром, 30 июля, произошла драка на Комендантском проспекте из-за Rolls-Royce на пешеходной части. Полиция уже начала проверку конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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