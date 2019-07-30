На Петербург обрушилась стена холодного ливня

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-30T17:41:25+03:00

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На календаре у петербуржцев 30 июля, а за окном - октябрь. На термометре всего 15 градусов выше ноля, а в стекло бьют струи холодного дождя. До конца лета еще месяц, а над городом уже повеяло осенним холодом.

- Лето закончилось не начавшись, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» метеоролог, доктор географических наук, профессор Валерий Малинин.

Над городом сейчас имеет влияние полярный циклон, который принес холодные ветры и дожди. Завтра, 31 июля, вообще ожидается падение температуры до 14 градусов, что совсем не характерно для июля, традиционно считающегося «макушкой лета».

Ну а вечером во вторник петербуржцам стоит приготовиться к удару стихии. По состоянию на 17:30 на Петроградской стороне уже идет дождь, но вскоре на Северную столицу обрушится ливень, идущий стеной с северо-востока. И осадки не прекратятся в течении минимум трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU