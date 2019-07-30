Стало известно, от чего в 2018 году чаще всего умирали петербуржцы
Петербург - один из самых возрастных, если не сказать пожилых городов России. И это одна из причины довольно высокой смертности среди местных жителей. За год, к примеру, в 5-миллионном мегаполисе умирают почти 60 тысяч человек. Точнуые цифры собрала горосдская служба статистики.
- За 2018 год в Петербурге умерло 59,8 тысяч человек. Из них 54 процента - женщины, - сообщает пресс-служба «Петростата».
При этом основными причинами смертности стали болезни. Из почти 60 тысяч горожан не своей смертью умерли только 3,6 тысячи. 380 из них погибли в ДТП. Алкоголем отравились 302 человека. Жертвами убийств стали 165 петербуржцев. Еще 100 утонули. Также в статистику вошли добровольно ушедшие из жизни и прочие горожане.
А вот 56 тысяч петербуржцев сгубили проблемы со здоровьем. Львиная доля приходится на болезни кровообращения - 51,6 процента всех умерших мужчин и 61,8 процента женщин.
Далее идут онкология - 22 процента смертей (более 13 тысяч случаев) и проблемы с сердцем - от инфаркта скончались 2,3 тысячи человек.
Приведенная статистика еще раз убеждает, что для долгой жизни надо следить за своим здоровьем, а не бежать к врачам лишь тогда, когда заболит.
ИСТОЧНИК KP.RU