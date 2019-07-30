Амбулатория и школа в Вартемягах: Новые соцобъекты появляются в Ленобласти

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-30T19:13:59+03:00

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30 июля в Ленинградской области прошло под знаком большого губернаторского объезда, который совершил глава региона Александр Дрозденко. В течение дня он успел побывать в нескольких населенных пунктах Всеволожского района. Так, в Вартемягах губернатор осмотрел только что открытое здание новой амбулатории и реконструируемую школу.

- И мне, и жителям приятно видеть изменения к лучшему. 22 июля Вартемягах начала работу новая амбулатория с современным оснащением и высококлассными специалистами, в ноябре будет введена после полной реновации школа, - заявил на встрече с местными жителями Александр Дрозденко.

По словам губернатора 47 региона, область полностью выдерживает взятые на себя социальные обязательства: в этом году будет построено восемь новых школ и еще восемь обновятся по программе реновации. Всего на эти цели в 2019 году из областного бюджета выделено 450 миллионов рублей, еще 50– софинансирование муниципальных образований.

Что касается амбулатории, то новое медучреждение будет обслуживать жителей девяти деревень - Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод, Юкки, а также дачников из 34 садоводств.

ИСТОЧНИК KP.RU