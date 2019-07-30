2019-07-30T23:09:48+03:00
Общество

Прокуратура Петербурга нашла у патологоанатомов пустые свидетельства о смерти с печатями и подписями

Сотрудники могли подделывать бланки
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Ведомство постановило устранить нарушениеВедомство постановило устранить нарушениеФото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Выборгского района Петербурга наведалась с проверкой в «Городское патологоанатомическое бюро». Инспекторы выясняли, соблюдает ли учреждение законодательство о погребении и похоронном деле.

Как рассказали в ведомстве, к патологоанатомам у них возникли вопросы. Выяснилось, что в бюро хранятся более 150 пустых свидетельств о смерти с печатями и подписями медицинских сотрудников.

- Наличие заверенных и подписанных, но не заполненных бланков строгой отчетности может служить предпосылкой для внесения незаконных сведений об умерших лицах, - уточняют в ведомстве. - Это создает условия для совершения противоправных действий.

Прокуратура района постановила устранить нарушение. Вопрос находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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