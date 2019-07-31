Суровое лето: 30 июля в Санкт-Петербурге пошел снег

СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-31T00:01:45+03:00

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Петербург, конечно, Северная столица, и его жители давно привыкли к капризам погоды. Однако город все равно не перестает удивлять. Необычное природное явление петербуржцы засняли на видео. 30 июля в Санкт-Петербурге пошел снег.

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Кругом зеленые деревья и трава, а с неба валятся крупные снежинки.

Июльский снег в Петербурге. .

Ранее синоптики предупредили о похолодании. Как объяснил «Комсомольской правде» метеоролог, доктор географических наук, профессор Валерий Малинин, на город идет большое полярное вторжение. На температуру влияют арктические воздушные массы, которые двигаются со стороны Баренцева и Карского моря.

Поэтому стоит приготовиться к дождям и холодному ветру. В последний день июля столбик термометра поднимется лишь до +14 градусов. К выходным температура повысится до +16-17, но потом вновь откатится к 14-15-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU