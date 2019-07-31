2019-07-31T00:01:45+03:00
Общество

Суровое лето: 30 июля в Санкт-Петербурге пошел снег

Необычное природное явление петербуржцы засняли на видео
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
В Петербурге в июле пошел снег. Фото: скриншот видео.В Петербурге в июле пошел снег. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Петербург, конечно, Северная столица, и его жители давно привыкли к капризам погоды. Однако город все равно не перестает удивлять. Необычное природное явление петербуржцы засняли на видео. 30 июля в Санкт-Петербурге пошел снег.

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Кругом зеленые деревья и трава, а с неба валятся крупные снежинки.

Июльский снег в Петербурге. .

Ранее синоптики предупредили о похолодании. Как объяснил «Комсомольской правде» метеоролог, доктор географических наук, профессор Валерий Малинин, на город идет большое полярное вторжение. На температуру влияют арктические воздушные массы, которые двигаются со стороны Баренцева и Карского моря.

Поэтому стоит приготовиться к дождям и холодному ветру. В последний день июля столбик термометра поднимется лишь до +14 градусов. К выходным температура повысится до +16-17, но потом вновь откатится к 14-15-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура Петербурга нашла у патологоанатомов пустые свидетельства о смерти с печатями и подписями
«Готовятся к зиме»: В Петербурге перекресток Дальневосточного проспекта и Народной улицы засыпало опилками
В Петербурге задержали водителя «Роллс-Ройса», напавшего на прохожего на Комендантском проспекте
В тесноте, да не в обиде: Компания прокатилась на капоте автомобиля по Думской улице в Петербурге
Ученый из Ленинградской области вошел в рейтинг самых молодых и перспективных химиков мира
Амбулатория и школа в Вартемягах: Новые соцобъекты появляются в Ленобласти
Под Тосно вооруженные преступники ограбили автозаправку
Стало известно, от чего в 2018 году чаще всего умирали петербуржцы
Лето кончилось, не начавшись: Температура в июле в Петербурге была на 4 градуса ниже нормы
Жизнь без гражданства: 14-летняя петербурженка доказывает право на паспорт
На Петербург обрушилась стена холодного ливня
В Янино открыли новое пожарное депо
Полиция Петербурга ищет мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»
В Петербурге назвали самый популярный автобусный маршрут 2019 года
С 31 июля на три недели ограничат проезд по Благовещенскому мосту
Под «Мостом глупости» в Петербурге застряла юбилейная 170-я «Газель»
Дерни за косичку: В петербургском метро появились поручни из женских волос
Нелегального водителя Яндекс.Такси с купленными в Молдавии правами поймали в Санкт-Петербурге