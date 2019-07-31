2019-07-31T08:52:07+03:00
Происшествия

Огненный спорт: В Горелово загорелся фитнес-центр

Очевидцы шутят, что это спортсмены усиленно сжигают жиры [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В фитнес-центре в Горелово произошел пожарВ фитнес-центре в Горелово произошел пожарФото: скрин с видео
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Рано утром 31 июля в петербургском Горелово загорелся фитнес-центр на Красносельском шоссе. Густой белый дым заполонил всю территорию вокруг здания спортивного комплекса. О причинах возгорания пока что ничего не известно. Благо, пожар произошел до открытия клуба, поэтому на момент ЧП в помещении никого не было.

- Жиры сжигают, - не удержались от шуток некоторые пользователи соцсети, увидев видео пожара.

Не обошли внимания петербуржцы и каламбур «горит в Горелово», а также поюморили над причинами пожара, пофантазировав о том, что кто-то с помощью пожара решил «откосить от утренней зарядки» или наоборот слишком усиленно занимался, что даже задымился.

Шутки шутками, а пожар все же в Горелово был настоящий. По словам очевидцев, спасатели приехали к горящему зданию за считанные минуты и очень быстро приступили к работе. В начале девятого утра огонь уже был потушен, а специалисты принялись осматривать здание для того, чтобы выяснить причину возгорания.

В петербургском Горелово загорелся фитнес-центр .

ИСТОЧНИК KP.RU

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