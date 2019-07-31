2019-07-31T12:31:36+03:00
Происшествия

Мигрант избил и изнасиловал жительницу Ленобласти в ее машине, после чего любезно отвез жертву в больницу

Сам автомобиль насильник угнал
Лилия КОЗЛОВА
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Мигрант изнасиловал жительницу Ленобласти и угнал ее автоМигрант изнасиловал жительницу Ленобласти и угнал ее автоФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области полиция разыскивает мужчину, 25-летнего гражданина Таджикистана, который ужасным образом надругался над жительницей Ломоносовского района, после чего еще и ограбил. Все это произошло вчера вечером, 30 июля.

- Вечером во вторник, 30 июля, 30-летняя безработная жительница одной из деревень Ломоносовского района обратилась в приемный покой ЦРБ города Ломоносов. Несчастная была в ужасном состоянии, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

У девушки были гематомы, ссадины на лице и ушиб живота. Врачи срочно решили отправить ее в Николаевскую больницу Петергофа, где та получила хорошую медицинскую помощь.

В стационаре девушка рассказала сотрудникам полиции о том, что утром того же дня она была в своей «Газели», припаркованной в деревне Малое Карлино. Там-то на нее и напал 25-летний мужчина. Он избил и изнасиловал ее. После этого «любезный» изверг подвез жертву до больницы, выбросил ее из машины, а сам уехал.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск. Известно, что официально он не работает, временно зарегистрирован в деревне Туганицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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