Играл на смартфоне и рулил автобусом: Петербуржцы сняли на видео водителя-многостаночника

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-31T12:46:42+03:00

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Любой житель России знает, что император Гай Юлий Цезарь, прославившийся тем, что мог делать несколько дел одновременно - слабак по сравнению с водителями маршруток, которые могут крутить руль, ругаться с пассажирами, принимать плату за проезд, отсчитывать сдачу и параллельно болтать по телефону. Очередное подтверждение уникальности этих людей пришло из Петербурга.

- Мастер класс по рулению и игре в телефон от водителя 469 маршрутки, - пишут в соцсетях пассажиры автобуса.

На кадрах съемки хорошо видно, как шофер локтями придерживает «баранку» несущейся по трассе маршрутки, наклоняя вправо-влево смартфон, на котором, по всей видимости, запущена игра. Чем закончилась эта поездка - неизвестно, но в сводки ГИБДД автобус пока не попал. Впрочем, это случай не единичный.

- В 30-й маршрутке так же вчера было, - пишут в комментариях возмущенные петербуржцы.

Справка «КП»:

Коммерческий маршрут номер 469 ходит от метро «Улица Дыбенко» до садоводства «Восход-1» под Шлиссельбургом.

В Петербурге водитель маршрутки играл в смартфон и параллельно рулил автобусом. Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU