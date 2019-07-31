Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении
Обрыв проводов на станции Антропшино привел к серьезным задержка в движении электричек на Октябрьской железной дороге (ОЖД). По сообщениям пассажиров, поезда стоят уже больше двух часов.
- 31 июля около 11:00 на станции Антропшино была обнаружена неисправность устройств контактной сети. Ремонтные службы предпринимают все меры по восстановлению движения пригородных поездов, - сообщает пресс-служба ОЖД.
Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, над путями сломалась стальная поперечная ферма, державшая контактный провод.
Из-за этого были остановлены на ближайших станциях пригородные поезда: № 6327 Санкт-Петербург – Поселок (остановлен на станции Павловск), № 6044 Поселок – Санкт-Петербург (остановлен на станции Кобралово), № 6062 Оредеж – Санкт-Петербург (остановлен на станции Семрино).
По сообщению пресс-службы ОЖД, время задержки составит более двух часов. Причины ЧП не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU