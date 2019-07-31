2019-07-31T13:18:03+03:00
Происшествия

Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении

Сейчас на месте ЧП ведутся ремонтные работы, задержка в движении составляет около двух часов
Петр КИБЕР
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Из-за обрыва проводов на станции Антропшино стоят все электрички. Фото: "Мегаполис"/ vk.com/spb_todayИз-за обрыва проводов на станции Антропшино стоят все электрички. Фото: "Мегаполис"/ vk.com/spb_today
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Обрыв проводов на станции Антропшино привел к серьезным задержка в движении электричек на Октябрьской железной дороге (ОЖД). По сообщениям пассажиров, поезда стоят уже больше двух часов.

- 31 июля около 11:00 на станции Антропшино была обнаружена неисправность устройств контактной сети. Ремонтные службы предпринимают все меры по восстановлению движения пригородных поездов, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, над путями сломалась стальная поперечная ферма, державшая контактный провод.

Из-за этого были остановлены на ближайших станциях пригородные поезда: № 6327 Санкт-Петербург – Поселок (остановлен на станции Павловск), № 6044 Поселок – Санкт-Петербург (остановлен на станции Кобралово), № 6062 Оредеж – Санкт-Петербург (остановлен на станции Семрино).

По сообщению пресс-службы ОЖД, время задержки составит более двух часов. Причины ЧП не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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