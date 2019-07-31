2019-07-31T13:38:04+03:00
Происшествия

«Немой» вор украл у петербургского пенсионера карту и снял 350 тысяч рублей

Мычащий мужчина пристал к своей жертве в Купчино
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржца обокрал "немой" вор на 350 тысяч рублейПетербуржца обокрал "немой" вор на 350 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Изобретательный воришка украл у жителя Петербурга кошелек с банковской картой, притворившись немым. Как стало известно в среду, 31 июля, мужчина делал вид, что пытается что-то спросить у прохожего пенсионера, однако сам в это время ловким движением рук прощупывал карманы своей жертвы.

- Жертвой карманника стал 77-летний пенсионер, житель Купчино, который работает главным специалистом в коммерческой фирме. Он рассказал, что его обокрали 23 июля на Купчинской улице, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам петербуржца, произошло все неожиданно. К нему подошел мужчина европейской внешности, на вид лет 50-55. Он мычал как немой, пытаясь что-то сказать и хватал пенсионера за одежду. После он наоборот начал предлагать купить у него какие-то вещи. Житель Купчино отмахнулся от него и ушел.

Когда он перешел на другую сторону дороги, то обнаружил, что из наружного кармана жилетки у него пропал кошелек, в котором было пять тысяч рублей наличными и банковская карта. Вечером мужчине пришло СМС-сообщение о том, что с его карты сняли 349 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе петербуржцы получат розовые квитанции в виде конверта
Петербуржцев предупредили об извращенце с заячьей губой
На строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе выделят 6,4 миллиарда рублей
В Петербурге нашлись 27 «черных кредиторов» и 8 финансовых пирамид
В сети появилось видео раскаяния водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте
Амур, Волемир, Милолика и Цветана: Стал известен список самых редких имен детей в Петербурге
Поезд «Аллегро» прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки на один день
Более 5,3 тысяч кандидатов зарегистрированы на муниципальные выборы 2019 года в Петербурге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Петербург на «Сапсане»
Полиция задержала водителя BMW, устроившего массовую аварию с переворотом на Невском проспекте
Центризбирком рекомендовал Петербургу не открывать избирательные участки в Псковской области
Уволенная из СПА-салона на Невском проспекте девушка кирпичом отомстила работодателю
Здания «Леннаучфильма» на Мельничной улице продают за 956 миллионов рублей
Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла
Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении