«Немой» вор украл у петербургского пенсионера карту и снял 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-31T13:38:04+03:00

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Изобретательный воришка украл у жителя Петербурга кошелек с банковской картой, притворившись немым. Как стало известно в среду, 31 июля, мужчина делал вид, что пытается что-то спросить у прохожего пенсионера, однако сам в это время ловким движением рук прощупывал карманы своей жертвы.

- Жертвой карманника стал 77-летний пенсионер, житель Купчино, который работает главным специалистом в коммерческой фирме. Он рассказал, что его обокрали 23 июля на Купчинской улице, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По словам петербуржца, произошло все неожиданно. К нему подошел мужчина европейской внешности, на вид лет 50-55. Он мычал как немой, пытаясь что-то сказать и хватал пенсионера за одежду. После он наоборот начал предлагать купить у него какие-то вещи. Житель Купчино отмахнулся от него и ушел.

Когда он перешел на другую сторону дороги, то обнаружил, что из наружного кармана жилетки у него пропал кошелек, в котором было пять тысяч рублей наличными и банковская карта. Вечером мужчине пришло СМС-сообщение о том, что с его карты сняли 349 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU