Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Петербург на «Сапсане»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-31T15:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже через два дня фанаты тяжелого рока соберутся на стадионе на Крестовском острове. Здесь состоится выступление всемирно известной группы Rammstein («Раммштайн»). Представление обещает быть по-настоящему огненным, а пока в Петербург прбывают отдельные участники коллектива. Так, из Москвы на «Сапсане» приехал солист и лидер группы Тилль Линдеманн.

Около часа дня 31 июля на Московском вокзале Северной столицы музыканта встречали многочисленные поклонники, журналисты и организаторы концерта.

Вместе с Линдеманном приехал также барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер, другие участники коллектива добрались до Петербурга накануне.

Надо сказать, что предстоящий концерт вызвал среди фанатов группы настоящий ажиотах. Практически все билеты были раскуплены заранее. Сейчас в продаже остались лишь самые дешевые места на танцполе по 6 тысяч рублей. А перекупщики отдают заветные квитки начиная от 15 тысяч рублей.

Напомним, что шоу пройдет на «Газпром Арене» 2 августа. В рамках российского турне 29 июля Rammstein отыграл в Москве на «Лужниках».

ИСТОЧНИК KP.RU