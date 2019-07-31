Петербуржцев предупредили об извращенце с заячьей губой

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-31T16:55:03+03:00

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Жительницы Санкт-Петербурга пожаловались на извращенца, который пристает к пассажиркам в метро. Седовласый мужчина с короткой стрижкой, на вид лет 45-50-ти, с заячьей губой заходит в вагон поезда, когда самый час пик и много народу, после чего начинает распускать руки, давая им полную волю действий. Женщины и девушки в ужасе и советуют всем быть осторожнее.

- Этот извращенец стоит у первой двери на станции метро «Маяковская» примерно с 8:30 до 9 утра в сторону станции «Площадь Александра Невского» или у последней двери в обратную сторону. Едет от «Маяковской» до «Александра Невского», в каждом поезде туда-обратно катается, заходит в вагон последним, чтобы на следующей станции быстро выбежать первым, - пожаловались горожанки.

По словам пострадавших пассажирок, этот мужчина пристраивается к женщинам и девушкам и начинает их трогать, делая вид, что рука сама качается от движения поезда. Порой наглость его доходит до того, что он пытается засунуть руку между ног очередной своей несчастной жертве.

- Знаю его. Уже отхватил за мою невесту. Видимо, мало ему, - возмутился один петербуржец, узнав мужчину.

Знающие горожанки посоветовали жертвам извращенца обратиться в управление федеральной службы безопасности по Петербурга, а также смотреть в оба, чтобы не напороться больше на неприятного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU