2019-07-31T19:34:52+03:00
Авто

Подъезд к деревне Кискелово перекроют из-за съемок фильма про смерть Виктора Цоя

Картину под рабочим названием «47» снимает петербургский режиссер Алексей Учитель
Петр КИБЕР
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Из-за съемок фильма о Викторе Цое движение в Ленобласти будет ограничено.Из-за съемок фильма о Викторе Цое движение в Ленобласти будет ограничено.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В конце августа - начале сентября в Ленинградской области пройдут съемки художественного фильма «47», который повествует о гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Из-за этого на трассе «Подъезд к деревне Кискелово» во Всеволожском районе будет перекрыто движение.

- с 28 августа по 2 сентября и с 10 по 14 сентября с 8:00 до 22:00 проезд для автомобильного транспорта будет полностью прекращен, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сюжет картины, которую снимает известный петербургский кинорежиссер Алексей Учитель, начинается с момента аварии под Ригой, в которой погиб Виктор Цой. Тогда его «Москвчич-2141» врезался во встречный «Икарус». Именно о водителе автобуса и пойдет повествование в новом фильме.

В силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Создатели картины уверяют, что перед зрителем будет воссоздана историческая фактура жизни начала 90-х годов прошлого века.

Перекрытие дорог необходимо для проведения натурных съемок. Во время перекрытия движения объезд предусмотрен по трассам на Матоксу, Приозерск и Скотное-Керро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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