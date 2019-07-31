Подъезд к деревне Кискелово перекроют из-за съемок фильма про смерть Виктора Цоя
В конце августа - начале сентября в Ленинградской области пройдут съемки художественного фильма «47», который повествует о гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Из-за этого на трассе «Подъезд к деревне Кискелово» во Всеволожском районе будет перекрыто движение.
- с 28 августа по 2 сентября и с 10 по 14 сентября с 8:00 до 22:00 проезд для автомобильного транспорта будет полностью прекращен, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Сюжет картины, которую снимает известный петербургский кинорежиссер Алексей Учитель, начинается с момента аварии под Ригой, в которой погиб Виктор Цой. Тогда его «Москвчич-2141» врезался во встречный «Икарус». Именно о водителе автобуса и пойдет повествование в новом фильме.
В силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Создатели картины уверяют, что перед зрителем будет воссоздана историческая фактура жизни начала 90-х годов прошлого века.
Перекрытие дорог необходимо для проведения натурных съемок. Во время перекрытия движения объезд предусмотрен по трассам на Матоксу, Приозерск и Скотное-Керро.
ИСТОЧНИК KP.RU