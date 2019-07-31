Сезон охоты на бурого медведя открывается в Ленобласти с 1 августа 2019 года
В Ленинградской области официально стартовал сезон охоты 2019-2020. Обновленное постановление о ежегодном утверждении лимитов и квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Так, в предстоящий сезон разрешено добыть 369 особей бурого медведя из 3000, обитающих в лесах ЛО.
- Согласно действующему законодательству, общее количество животных этого вида, на которых можно охотиться, составляет 3-15% от их общей численности в охотхозяйстве, - добавили в пресс-службе губернатора. - Но лимит, выделяемый Ленинградской областью охотникам, обычно используется наполовину.
В сезон охоты 2019- 2020 годов в Ленинградской области также разрешено добыть 1300 особей лося, 143 особи барсука и 12 особей рыси (их общая численность - всего порядка 300 голов, - примеч.Авт). Для тех, кто в этом деле новичок: нужно иметь не только охотничий билет и соблюдать положенные сроки охоты, но и оформить разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Ленобласти. Получить разрешение на охоту проще через портал государственных услуг Ленинградской области.
КОНКРЕТНО
Когда и на кого можно охотиться в Ленинградской области
С 1 августа по 30 ноября - на бурого медведя,
с 15 августа по 31 октября – на барсука,
с 5 августа по 31 декабря - на боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами,
с 1 по 30 сентября на самцов лося во время гона,
с 15 октября по 31 декабря – на все половозрастные группы лосей,
с 1 по 7 января – на особей лося до года,
с 15 сентября по 29 февраля - на волка,
с 1 октября по 29 февраля – на рысь,
с 1 октября по 29 февраля - на бобра,
с 1 августа по 25 октября, с 1 июня по 31 июля - на крота,
с 1 октября по 29 февраля - на зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу,
с 1 октября по 29 февраля - на норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу, ласку,
с 17 августа по 15 ноября - на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также вальдшнепа и рябчика охота разрешена,
с 17 августа по 29 февраля - на боровую дичь, за исключением вальдшнепа и рябчика.
ИСТОЧНИК KP.RU