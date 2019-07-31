Сезон охоты на бурого медведя открывается в Ленобласти с 1 августа 2019 года

СЕГОДНЯ 21:08 2019-07-31T21:08:41+03:00

С 1 августа в Ленинградской области начинается сезон охоты 2019-2020.

А с 15 августа - на барсука

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В Ленинградской области официально стартовал сезон охоты 2019-2020. Обновленное постановление о ежегодном утверждении лимитов и квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Так, в предстоящий сезон разрешено добыть 369 особей бурого медведя из 3000, обитающих в лесах ЛО.

- Согласно действующему законодательству, общее количество животных этого вида, на которых можно охотиться, составляет 3-15% от их общей численности в охотхозяйстве, - добавили в пресс-службе губернатора. - Но лимит, выделяемый Ленинградской областью охотникам, обычно используется наполовину.

В сезон охоты 2019- 2020 годов в Ленинградской области также разрешено добыть 1300 особей лося, 143 особи барсука и 12 особей рыси (их общая численность - всего порядка 300 голов, - примеч.Авт). Для тех, кто в этом деле новичок: нужно иметь не только охотничий билет и соблюдать положенные сроки охоты, но и оформить разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Ленобласти. Получить разрешение на охоту проще через портал государственных услуг Ленинградской области.

КОНКРЕТНО

Когда и на кого можно охотиться в Ленинградской области

С 1 августа по 30 ноября - на бурого медведя,

с 15 августа по 31 октября – на барсука,

с 5 августа по 31 декабря - на боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами,

с 1 по 30 сентября на самцов лося во время гона,

с 15 октября по 31 декабря – на все половозрастные группы лосей,

с 1 по 7 января – на особей лося до года,

с 15 сентября по 29 февраля - на волка,

с 1 октября по 29 февраля – на рысь,

с 1 октября по 29 февраля - на бобра,

с 1 августа по 25 октября, с 1 июня по 31 июля - на крота,

с 1 октября по 29 февраля - на зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу,

с 1 октября по 29 февраля - на норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу, ласку,

с 17 августа по 15 ноября - на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также вальдшнепа и рябчика охота разрешена,

с 17 августа по 29 февраля - на боровую дичь, за исключением вальдшнепа и рябчика.

ИСТОЧНИК KP.RU