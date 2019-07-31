Приехал поступать и пропал: в Петербурге третий день ищут 18-летнего Семена Миронова

31 Июль 23:43 2019-07-31T23:43:43+03:00

Молодой человек пошел гулять в центр города и не вернулся

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Вот уже три дня родные и знакомые ищут 18-летнего Семена Миронова, который бесследно исчез 28 июля 2019 года. Молодой человек вышел из дома 44 по Колтушскому шоссе во Всеволжске в 16.00. С тех пор его никто не видел, и где он может находиться сейчас - неизвестно.

Как рассказали знакомые семьи пропавшего молодого человека, в тот день Семен собирался погулять в центре Санкт-Петербурга.

- Он впервые в городе, - говорят близкие Семена. - Приехал из Сургута поступать здесь. В четверг, 1 августа, собирался идти подавать документы. Всех его друзей и знакомых обзвонили. Никто не знает, где он. Написали заявление в полицию, но также очень ждем помощи горожан. Если кто-то видел Семена или знает, где он сейчас, пожалуйста, сообщите в правоохранительные органы.

Приметы Семена Миронова: носит очки, одет в светлые шорты, розовую футболку, светлые кроссовки, с собой черный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU