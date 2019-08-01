В Петербурге умерла Ольга Хохрякова

СЕГОДНЯ 00:10 2019-08-01T00:10:34+03:00

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В среду, 31 июля 2019 года, на 71-ом году жизни в Санкт-Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного Суда Ольга Хохрякова. Она была назначена в высший орган конституционной юстиции 25 лет назад еще по представлению Бориса Ельцина. О причинах смерти Хохряковой не сообщается.

На сайте Конституционного суда в связи со скоропостижной смертью юриста опубликован некролог.

- Ольга Сергеевна всю свою жизнь посвятила служению закону. Трудовую биографию выпускница Свердловского юридического института начала следователем районной прокуратуры, а впоследствии всерьез углубилась в законодательство о труде и социальном обеспечении. Успехи Ольги Хохряковой в развитии отечественной юридической науки были столь заметны, что президент РФ по рекомендации ее коллег выдвинул ее на должность судьи Конституционного Суда РФ, - говорится на сайте.

Как отмечают специалисты, Ольга Хохрякова внесла большой вклад в совершенствование российского правосудия, научно-педагогическую деятельность, подготовку и воспитание молодых правоведов. Она признана заслуженным юристом РФ, являлась автором многочисленных работ по проблемам трудового права и права граждан на социальное обеспечение, конституционного права.

- Уход Ольги Сергеевны – невосполнимая утрата для всего Конституционного Суда, - добавили коллеги Хохряковой. - Ее всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Соболезнования родным и близким Ольги Хохряковой.

ИСТОЧНИК KP.RU