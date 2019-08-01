Автомобиль загорелся после массового ДТП с такси на Дыбенко

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-01T09:45:02+03:00

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Рано утром в четверг, 1 августа, произошла жесткая авария на Дыбенко в Санкт-Петербурге. На Дальневосточном проспекте в сторону Народной улице около семи часов прохожие и автомобилисты услышали свист колес и скрип тормозов, после чего громкий удар. В автомобильной «куче мале» оказались как минимум четыре автомобиля, один из которых после ДТП воспламенился.

- «Мерседес» влетел на огромной скорости в зад такси. Рядом еще две машины. Человек сидит в крови на обочине. Одна машина прям при мне загорелась, - рассказал в соцсетях очевидец аварии.

По словам свидетелей, авария произошла в тот момент, когда на светофоре горел красный свет, поэтому все автомобили стояли в ожидании в тот момент, как в них влетел «Мерседес». Водитель иномарки даже не затормозил, поэтому мощно вошел в такси, всмятку убрав багажную часто авто.

Автомобилисты и прохожие сами тушили пожар до приезда МЧСФото: СОЦСЕТИ

Загоревшийся автомобиль бросились тушить прохожие, дабы предотвратить возможную трагедию. Рядом с местом ДТП стоит женщина с ребенком на руках, в нескольких метрах от нее валяется детское кресло, которое вылетело из машины. Однако сообщений о том, что малыш пострадал, нет.

- Проезжала мимо. В «Мерсе» на пассажирском сидит пьяное нечто, машет рукой, показывает мне подушки безопасности, - описала петербурженка водителя виновника ДТП.

Также автомобилисты отмечают, что авария полностью перекрыла движение по Дальневосточному проспекту в сторону Народной улицы. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU