«Метрострой» показал новые фотографии станций Фрунзенского радиуса

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-01T11:07:36+03:00

Вход в метро "Проспект Славы" будет таким же, как и на "Беговой". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

На «Проспекте Славы» завершают монтаж павильона входа, а также устанавливают эскалаторы

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Уже через месяц для горожан должны открыться три станции Фрунзенского радиуса. Их очень ждут жители Купчино, которым давно не хватает существующей сети подземки. Чтобы развеять опасения горожан, «Метрострой» показал новые фотографии со строящихся станций.

- Подборка фотографий с Фрунзенского радиуса за месяц до окончания работ, - сообщает в соцсетях пресс-служба «Метростроя».

На снимках показаны конструкции наклонного хода и павильона «Проспекта Славы», а также благоустройство вокруг «Дунайской» и «Шушар» (депо «Южное»).

Напомним, что изначально Фрунзенский радиус должны были сдать в декабре 2018 года, потом сроки перенесли на май 2019-го, а потом сдвинули на 1 сентября. Были опасения, что и к этому сроку метростроевцы не успеют, но власти Петербурга помогли компании и строители клятвенно пообещали открыть станции для пассажиров к первому дню осени.

Теперь они регулярно отчитываются о ходе работ в соцсетях.

Работы на станциях Фрунзенского радиуса подходят к концу. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

ИСТОЧНИК KP.RU