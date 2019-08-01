На пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов столкнулись два трамвая

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-01T11:20:19+03:00

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Нестандартная авария произошла утром 1 августа на пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов. Здесь, прямо на перекрестке, столкнулись два трамвая. Но не встречных, а попутных. Просто один вагон с «гармошкой» догнал такой же другой. Но ДТП есть ДТП, поэтому до прибытия полиции движение транспорта встало.

- Перекрыли перекресток, собирается пробка. Аварийные службы на месте, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

Впрочем, некоторые петербуржцы, знакомые с трамвайным движением не понаслышке, уверены, что никакой аварии не было, а один трамвай просто подтолкнул другой на обесточенном участке. Другие напротив считают, что один из вагонов сошел с рельсов, поэтому и произошел затор.

Впрочем, результат все равно был один - пробка. Однако вскоре ремонтники растащили трамваи и освободили проезд. По состоянию на 11:00 движение на перекрестке нормализовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU