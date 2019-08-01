2019-08-01T12:32:27+03:00
Происшествия

В Петербурге мошенники взяли в кредит два «Айфона» по чужим паспортам

Салон связи оценил ущерб почти в 200 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали мошенников, оформлявших кредиты по липовым паспортам.Полицейские поймали мошенников, оформлявших кредиты по липовым паспортам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Два дорогих смартфона в кредит приобрели трое жителей Санкт-Петербурга. И все бы ничего, но оформили они все по подложным документам. Отдавать деньги за «Айфоны» злоумышленники не собирались. Ущерб за телефоны составил около 200 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое граждан, в возрасте от 23 до 35 лет, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При обыске у подозреваемых были обнаружены чистые бланки российских паспортов, а также ноутбук со сканами документов граждан России, с помощью которых можно было сделать поддельный паспорт и вклеить в него чужое фото.

Таким образом, кредит «вешался» на ни в чем неповинного человека, который даже не подозревал об этом. Сами злодеи возвращать деньги естественно не собирались.

Сейчас все трое задержаны, в отношении низ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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