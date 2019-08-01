2019-08-01T14:53:39+03:00
Спорт

Семак одобрил VAR и рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Краснодаром»

По словам главного тренера сине-бело-голубых, Олег Шатов сыграет вряд ли, а вот Далер Кузяев может выйти на поле
Петр КИБЕР
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Сергей Семак настраивает своих игроков на битву с "Краснодаром".Сергей Семак настраивает своих игроков на битву с "Краснодаром".Фото: Александр ГЛУЗ
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Уже в воскресенье в Петербурге состоится настоящая футбольная битва. В гости к действующему чемпиону России приезжает обладатель «бронзы» чемпионата, грозный «Краснодар». Матч обещает быть действительно красочным, а пока главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке к игре.

- У соперника классные футболисты с разными вариантами в атаке. Посмотрим, проанализируем, будем держать в голове несколько вариантов. После того, как увидим состав, будем вносить коррективы, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба петербуржцев.

При этом на возможного новичка сине-бело-голубых бразильца Малкома наставник «Зенита» пока не рассчитывает. К игре с «Краснодаром» его в команде точно не будет. А вот на счет других футболистов, Сергей Богданович пояснения дал.

- Далер Кузяев работает в общей группе. Смольников работает частично, как и Шатов, их участие под вопросом. Что касается Роберта Мака, то пока он не принимал участие в тренировочном занятии. У него температура, по нему решим завтра, - рассказал на предматчевой пресс-конференции Семак.

К новинке - системе видеоповторов VAR, которую опробуют на матче, тренер относится положительно. Если ее ввести, то спорных моментов будет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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