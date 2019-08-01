После смертельного ДТП на Коломяжском проспекте, в котором погиб курсант, заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-01T16:30:35+03:00

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Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб 19-летний курсант одного из морских колледжей Петербурга. Молодой человек погиб ночью 30 июля под колесами иномарки, которой управлял нелегальный мигрант из Средней Азии.

- 30 июля 2019 года около полуночи в Приморском районе на Коломяжском проспекте 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Мондео», совершил наезд на 19-летнего пешеходы в зоне нерегулируемого перехода, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадал в ночной аварии и сам водитель. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Но самое интересное выяснилось позднее. В Петербурге мигрант находился незаконно. У него не только не было регистрации, но и сам въезд на территорию России ему был запрещен.

Сейчас мужчина задержан, уголовное дело заведено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU