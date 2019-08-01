2019-08-01T18:19:10+03:00
Туризм

В Петербурге построят круизный лайнер для регионального судоходного оператора

Судно создадут на верфях «ОСК»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Запустить в балтийские воды петербургского перевозчика – давняя мечта Смольного.Запустить в балтийские воды петербургского перевозчика – давняя мечта Смольного.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Конкурент «Принцессе Анастасии» вот-вот появится в Петербурге. Пассажирский лайнер построят для регионального круизно-паромного оператора.

- Пассажирский порт реализует проект по созданию морской пассажирской судоходной компании в Петербурге, - сообщили «Комсомолке» в «Морском фасаде». - Создание судоходной компании способствует увеличению круизного пассажиропотока, в том числе россиян, убывающих в круиз из города.

Запустить в балтийские воды петербургского перевозчика – давняя мечта Смольного, а пока море и залив бороздят лишь чужие суда.

- Мы совместно с компанией «Морской фасад» создали рабочую группу и ведём проработку возможности строительства пассажирского лайнера на наших верфях, - сообщили «Комсомолке» в «Объединённой судостроительной корпорации». - Подготовительная работа находится на начальном этапе.

Детали проекта пока не раскрывают. Как долго будут строить лайнер и каких затрат это потребует, ещё обсуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге мотоциклист погиб в аварии с Mercedes
Тело боксера Дадашева доставлено в Петербург
Витрины «Невского Центра» оживут
В Петербурге мошенница представлялась следователем и продавала путевки в детский лагерь «Артек»
Депутаты петербургского ЗакСа поддержат инициативу о выплате к 75-летнию победы в Великой Отечественной войне
Спикер петербургского Заксобрания поздравил жителей Ленобласти с 92-й годовщиной образования региона
При ремонте трамвайных путей на Охте нашли остатки средневекового города
В посылке в Пулково нашли две учебные гранаты и холостые патроны
Шесть кортиков и три сабли отобрали у петербуржца на границе с Финляндией
Маленькой черной макаке из Ленинградского зоопарка выбрали имя
Химфак СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за баллонов с боевым отравляющим газом
Механические дятлы и лебеди поселились в Новой Голландии
После смертельного ДТП на Коломяжском проспекте, в котором погиб курсант, заведено уголовное дело
Подозреваемого в убийстве петербургской активистки отправили в СИЗО
На улице Доблести после падения из окна погибла 12-летняя школьница
Семак одобрил VAR и рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Краснодаром»
Да будет свет: Трассу М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 году
В Кингисеппе поймали дворника-извращенца