В Петербурге построят круизный лайнер для регионального судоходного оператора

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-01T18:19:10+03:00

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Конкурент «Принцессе Анастасии» вот-вот появится в Петербурге. Пассажирский лайнер построят для регионального круизно-паромного оператора.

- Пассажирский порт реализует проект по созданию морской пассажирской судоходной компании в Петербурге, - сообщили «Комсомолке» в «Морском фасаде». - Создание судоходной компании способствует увеличению круизного пассажиропотока, в том числе россиян, убывающих в круиз из города.

Запустить в балтийские воды петербургского перевозчика – давняя мечта Смольного, а пока море и залив бороздят лишь чужие суда.

- Мы совместно с компанией «Морской фасад» создали рабочую группу и ведём проработку возможности строительства пассажирского лайнера на наших верфях, - сообщили «Комсомолке» в «Объединённой судостроительной корпорации». - Подготовительная работа находится на начальном этапе.

Детали проекта пока не раскрывают. Как долго будут строить лайнер и каких затрат это потребует, ещё обсуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU